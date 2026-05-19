Ausgerechnet eine der ohnehin schon am besten überwachten Örtlichkeiten der ganzen Stadt hatte sich ein Pärchen ausgesucht, um sich am helllichten Tag miteinander zu vergnügen. Um kurz nach 14 Uhr ertappten Zivilbeamte der Münchner Polizei am Montag im Alten Botanischen Garten einen 36-Jährigen und eine 39-Jährige beim Oralsex. Das Pärchen wurde mit auf die Wache genommen und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt. Dabei handelt es sich nicht mehr nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.

Bis vor zwei Jahren galt der Alte Botanische Garten noch als Brennpunkt der Drogen-Kriminalität; auch Sexualdelikte waren regelmäßig registriert worden. Seit das Unterholz gelichtet und Überwachungskameras installiert wurden, sind die Straftaten zurückgegangen. Die Situation führte nun dazu, dass das Pärchen nicht nur von Passanten beobachtet, sondern ihre Handlungen zudem von einer Videokamera aufgezeichnet werden konnten.

Bei der Sachbearbeitung auf der Wache stellte sich dann noch heraus, dass der 39-Jährige als Asylbewerber in Österreich lebt und sich deshalb illegal in Deutschland aufhielt. Seine afghanische Landsfrau, mit der er sich in München traf, ist ordnungsgemäß im Landkreis Freising gemeldet.