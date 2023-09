Von Kathrin Aldenhoff und Martin Bernstein

Noch am selben Tag waren die Schülerinnen und Schüler mit Lautsprecherdurchsagen informiert worden: An einem Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr, auf dem kurzen Schulweg vom Bahnhof zum Luisengymnasium, war eine Zwölfjährige im Alten Botanischen Garten missbraucht worden. Am 18. Oktober vergangenen Jahres hatte ein Unbekannter die Schülerin an einer Bushaltestelle angesprochen, sie unter einem Vorwand in die Grünanlage gelockt und dort missbraucht. Der Täter trug eine OP-Maske. Bis heute fahndet die Polizei intensiv nach dem Mann - bislang vergeblich, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigt.