Kriminalität:Der Alte Botanische Garten bleibt ein Brennpunkt

Von Sophia Coper

Als Taylor Swift anlässlich ihrer beiden Konzerte Ende Juli im Luxushotel „The Charles“ residierte, habe sie gehofft, erzählt eine Anwohnerin, dass die US-amerikanische Pop-Sängerin keinen allzu genauen Blick aus dem Fenster werfen würde. Denn ganz in der Nähe der Nobelherberge in der Maxvorstadt liegt der Alte Botanische Garten. „Ich schäme mich für die Situation im Park“, sagt die junge Mutter, erst letztens habe sie bei einem Spaziergang ihren Sohn an einem mutmaßlichen Drogengeschäft vorbeilotsen müssen: „Wie soll ich das denn einem Fünfjährigen erklären?“