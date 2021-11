Von Sven Loerzer

Die Zahl der Beschwerden im Bereich der Altenpflege ist in den vergangenen zehn Jahren um 54 Prozent gestiegen und hat im Vorjahr mit 262 einen Höchstwert erreicht. Insgesamt verzeichnete die städtische Beschwerdestelle für Probleme der Altenpflege für die Jahre 2019 und 2020 483 Beschwerden. Rund 50 Prozent davon betrafen Pflegeheime, etwa 40 Prozent ambulante Pflegedienste und zehn Prozent andere Versorgungsformen wie etwa das Betreute Wohnen. Neben Pflegethemen standen bei ambulanten Diensten vor allem Vertrags- und Abrechnungsfragen und bei den Heimen die hohen Kosten mit wachsenden Eigenanteilen im Mittelpunkt.

Auch bei der Heimaufsicht im Kreisverwaltungsreferat gingen mehr Beschwerden zu Altenpflegeheimen ein: Die Zahl stieg in dem Zweijahreszeitraum von 86 auf insgesamt 104, was aber nach Darstellung der Heimaufsicht auch mit den pandemiebedingten Besuchseinschränkungen zu tun hat.

Bei insgesamt 90 der 146 Prüfungen in den 63 Münchner Senioreneinrichtungen stellten die Kontrolleure 2019 keine Mängel fest. Beanstandet wurden in 27 Fällen Mängel bei der Pflege und der Dokumentation. Sie betrafen vor allem die Mobilisierung, die Ernährung und Flüssigkeitsversorgung sowie Vorbeugung und Verhinderung von Druckgeschwüren und Stürzen. In 29 Fällen gab es Mängel im Personalbereich, vor allem weil Fachkraftquoten nicht eingehalten wurden. In fünf Fällen ging die Heimaufsicht gegen die Träger von Senioreneinrichtungen mit zwangsgeldbedrohten Anordnungen vor, um eine Beseitigung wiederholt festgestellter oder erheblicher Mängel zu erreichen.

Sechs Heime erklärten sich zu Aufnahmestopps für neue Bewohner bereit, bis die Qualitätsdefizite behoben sind. Im Corona-Jahr 2020 fanden wesentlich weniger Regelprüfungen statt, sie waren nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats wegen der Pandemie vom Gesundheitsministerium zeitweise ausgesetzt worden.

Meist sind es die Angehörigen, die sich an die Beschwerdestelle für Probleme der Altenpflege wenden. Aber der Anteil der Betroffenen, die sich selbst beschweren, habe sich in den letzten zehn Jahren auf 30 Prozent verdoppelt, schreibt die Beschwerdestelle in ihrem Bericht für den Stadtrat. Häufig lasse sich im Nachhinein nicht mehr aufklären, ob die Beschwerden gerechtfertigt sind. Aber allein 2019 ließen sich 42 Prozent der Beschwerdeinhalte nach den Recherchen der städtischen Stelle bestätigen.

In den Heimen ging es um Behandlungspflegeleistungen, wie etwa die Medikamentengabe, und um die Grundpflege, wie etwa die Unterstützung beim Essen. Häufig seien auch persönliche Wünsche nicht berücksichtigt worden. Viel Kritik fand der rasante Anstieg der zu bezahlenden Eigenanteile für die Leistungen im Pflegeheim. In vielen Fällen müssen nun mehr als 3000 Euro monatlich zusätzlich zur Leistung der Pflegeversicherung aufgebracht werden. Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung schafft da nur zum Teil Entlastung. Im ambulanten Bereich gab es am häufigsten Probleme mit der Abrechnung, die vielen Betroffenen unverständlich und nicht nachvollziehbar erschien.