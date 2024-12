Im Altenheim Vincentinum in der Oettingenstraße ist an Heiligabend ein Feuer ausgebrochen, gut 60 Bewohnerinnen und Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Dachstuhl stehe auf gut 20 Metern in Flammen, auch ein historischer Glockenturm sei betroffen, teilte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr der SZ mit.

Aktuell sind 120 Feuerwehrleute mit fünf Drehleitern sowie 60 Rettungskräfte vor Ort. Zehn Personen, alles Bewohner des Heims, mussten mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus, so der Sprecher weiter. Die Warnapp Katwarn löste aus, zeitweise kreiste ein Hubschrauber über dem Gebäude.

Der Dachstuhl des Gebäudes brennt auf einer Länge von gut 20 Metern. (Foto: Robert Haas)

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stehen bis zur Prinzregentenstraße. (Foto: Robert Haas)

Zehn Personen mussten von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. (Foto: Robert Haas)

Das Feuer war am Nachmittag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen. Der Einsatz werde voraussichtlich bis in den Abend hinein dauern, so die Feuerwehr. Im Innenhof des Heims bildeten sich Berge von Löschschaum, die Fahrzeuge der Rettungskräfte stauten sich bis zur Prinzregentenstraße.

Mit fünf Drehleitern bekämpfen die Feuerwehrleute den Brand im Altenheim Vincentinum. (Foto: Robert Haas)

Die Bewohner wurden laut Nachrichtenagentur dpa zum Teil in einen anderen, nicht betroffenen Bereich des Gebäudes gebracht sowie in ein nahe gelegenes Gebäude der Technischen Universität München. Nach Auskunft der Feuerwehr soll das Feuer zunächst in einem Zimmer eines Bewohners ausgebrochen sein und sich dann ausgebreitet haben. Angaben zum Sachschaden lagen zunächst nicht vor.