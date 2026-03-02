Zum Hauptinhalt springen

Museum in MünchenAlte Pinakothek schließt für Modernisierung

Anfang März ist die Alte Pinakothek ein paar Tage lang wegen Modernisierungsarbeiten für Individualbesucher geschlossen.
Anfang März ist die Alte Pinakothek ein paar Tage lang wegen Modernisierungsarbeiten für Individualbesucher geschlossen. (Foto: dpa/Sven Hoppe)

Dem Münchner Museum steht im März eine temporäre Schließung bevor – ein Grund zur Freude für die Verantwortlichen. Welche Besucher betroffen sind.

Von Evelyn Vogel

Ein Museum muss schließen – und die Verantwortlichen freuen sich? Bei der Alten Pinakothek in München ist das in der kommenden Woche der Fall. „Aufgrund notwendiger baulicher Maßnahmen“, so heißt es in der aktuellen Ankündigung, „bleibt die Alte Pinakothek vom 9.3. bis 13.3.2026 geschlossen.“

Technische Komponenten müssten ausgetauscht werden, erklärt auf Anfrage die Pressesprecherin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Tine Nehler. Davon sei auch der Eingangsbereich betroffen, weshalb man aus Sicherheitsgründen das Museum offiziell schließe und nur eine kleine Anzahl von Gruppen durch die Ausstellung führe.

„Bereits angemeldete Gruppen können die Alte Pinakothek wie geplant besuchen“, sagt Nehler. Und die öffentlichen Führungen fänden nach Voranmeldung über den Ticketshop ebenfalls statt.

Von der Schließung betroffen sind Menschen, die einen Besuch spontan und individuell planen. Die Alte Pinakothek, die nach eigenen Angaben eine der größten Sammlungen mit Werken des flämischen Malers Peter Paul Rubens bietet, ebenso wie Albrecht Dürers weltberühmtes „Selbstbildnis im Pelzrock“, zählt zu einem der beliebtesten Museen in München. Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Besucherzahlen für das vergangene Jahr wiesen knapp eine halbe Million verkaufte Tickets aus, das waren 98 000 mehr als im Jahr 2024.

Die Schließung in der kommenden Woche mag also zu temporären Unbequemlichkeiten führen, ist für die Pressesprecherin aber kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil, sie freut sich, „dass endlich mal wieder Geld da ist für Modernisierungen“.

