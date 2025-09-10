Das Apple-Grundstück an der Seidlstraße hat der Freistaat Bayern schon verkauft, das alte Strafjustizzentrum am Stiglmaierplatz will er versilbern – und nun wohl auch die Alte Akademie: Die Investoren, die die hinterlassene Bauruine in der Münchner Fußgängerzone retten sollen, knüpfen ihren Einstieg offenbar daran, dass sie das Grundstück an der Neuhauser Straße 8 und 10 kaufen können. Das erfuhr die SZ aus Insiderkreisen.
Filetgrundstück in der Fußgängerzone
Der Freistaat als Eigentümer ist bereit, auf die Bedingung der Investoren, der Milliardärsfamilie Thiele und des Immobilienunternehmers Hammer, einzugehen. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag.
Von Anna Hoben und Sebastian Krass
Areal an der Münchner Paketposthalle:Baurecht für Hochhäuser: Stadt errechnet Wertsteigerung von 400 Millionen Euro
Ein Investor will zwei 155-Meter-Türme an der Paketposthalle bauen. Wenn er das Baurecht dafür bekommt, würde sich laut stadtinternen Berechnungen der Bodenwert fast verdreifachen. Der Investor widerspricht – und verweist darauf, was er der Allgemeinheit zurückgebe.
