Der Freistaat als Eigentümer ist bereit, auf die Bedingung der Investoren, der Milliardärsfamilie Thiele und des Immobilienunternehmers Hammer, einzugehen. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Von Anna Hoben und Sebastian Krass

Das Apple-Grundstück an der Seidlstraße hat der Freistaat Bayern schon verkauft, das alte Strafjustizzentrum am Stiglmaierplatz will er versilbern – und nun wohl auch die Alte Akademie: Die Investoren, die die hinterlassene Bauruine in der Münchner Fußgängerzone retten sollen, knüpfen ihren Einstieg offenbar daran, dass sie das Grundstück an der Neuhauser Straße 8 und 10 kaufen können. Das erfuhr die SZ aus Insiderkreisen.