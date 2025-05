Von Sebastian Krass

Erst am Wochenende ging es mal wieder um die Alte Akademie. Als der Stadtspaziergang „Ugly Munich“ durch die Münchner Fußgängerzone kam, gab es auch einen Stopp an der Bauruine, die René Benko mit der Pleite seiner Signa-Gruppe verursacht hat. Am Bauzaun hängt noch ein Werbeplakat, das seit Jahren „inspirierende Arbeitswelten“ verspricht, stattdessen liegt die Baustelle seit November 2023 brach. Sie ist wie eine offene Wunde in der Innenstadt.