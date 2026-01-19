Eine neue Freischankfläche in der Fußgängerzone, eine doch wieder geöffnete Arkade – und ein Abriss der denkmalgeschützten Fassade des ehemaligen „Hettlage“-Gebäudes: Die Nachfolger von René Benko als Investoren für die Alte Akademie in der Münchner Fußgängerzone haben der Stadt erhebliche Änderungen der bisherigen Pläne vorgeschlagen.
Historisches Ensemble in MünchenDie gewagten Ideen der neuen Investoren für die Alte Akademie
Einen denkmalgeschützten Teil abreißen, neue Pläne fürs Wohnen und ein Lokal mit Plätzen zum Draußensitzen? Welche Überlegungen bei der Stadt durchfallen – und welche Chancen haben.
Von Sebastian Krass
