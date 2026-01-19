Eine neue Freischankfläche in der Fußgängerzone, eine doch wieder geöffnete Arkade – und ein Abriss der denkmalgeschützten Fassade des ehemaligen „Hettlage“-Gebäudes: Die Nachfolger von René Benko als Investoren für die Alte Akademie in der Münchner Fußgängerzone haben der Stadt erhebliche Änderungen der bisherigen Pläne vorgeschlagen.