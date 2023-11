Kein Kran dreht sich mehr: An der Baustelle für die Alte Akademie wurden die Arbeiten eingestellt.

"Panikverkäufe sind nicht zu erwarten": TU-Professor Alain Thierstein erklärt nach dem Baustopp für die Alte Akademie, warum in der Krise der Signa-Gruppe für die Stadt sogar eine Chance liegen kann.

Interview von René Hofmann

Die Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko ist in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Seit dieser Woche hat das direkte Auswirkungen auf München: An der Alten Akademie herrscht ein Baustopp. Für alle weiteren Signa-Projekte hat OB Dieter Reiter (SPD) einen Planungsstopp erlassen. Alain Thierstein, der als Professor für Raumentwicklung an der TU lehrt, rät zur Gelassenheit. Die Signa-Objekte würden sicher fertiggestellt und die Krise könnte sogar Verbesserungen bringen.