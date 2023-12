Von Andreas Glas, Sebastian Krass und Klaus Ott

Ein Bordell mitten in der Innenstadt, in bester Lage zwischen Marienplatz und Stachus, neben der St.-Michaels-Kirche? Noch dazu in der geschichtsträchtigen Alten Akademie, einem der bedeutendsten Bauwerke, das dem Freistaat Bayern gehört? Das darf natürlich nicht sein. Also hat das Finanzministerium vor rund zehn Jahren Folgendes verfügt: "Die Nutzung mit bordellartigen Betrieben oder Nachtlokalen ist nicht gestattet." Auch eine andere Nutzung, die mit der "Würde des Ortes" nicht vereinbar wäre, sei ausgeschlossen. Das gelte beispielsweise für Spielhallen. So steht es in einem Schreiben, das aus dem Finanzministerium an den Landtag ging.