Die Alte Akademie in der Münchner Fußgängerzone dürften die meisten Flaneure als früheres Modehaus Hettlage kennen. Momentan präsentiert sich der Komplex als stillgelegte Baustelle. Denn das Areal gehört zum Portfolio des insolventen Signa-Konzerns von René Benko. Der Freistaat Bayern überließ es Benko im Jahr 2013 gegen eine Zahlung von 230 Millionen Euro für 65 Jahre im Erbbaurecht. Benko wollte daraus ein modernes Geschäfts- und Wohnhaus machen, nun wird die Alte Akademie zum Symbol für das Scheitern eines Mannes, der nicht nur in München systematisch teuerste Immobilien aufkaufte. Herzog Wilhelm V. ließ das Gebäude von 1583 an für den Jesuiten-Orden bauen; dieser unterhielt dort 200 Jahre lang ein Kloster und eine Schule. Es gilt als Beispiel klösterlicher Monumentalarchitektur der Renaissance, das großzügige Geviert hat mehrere Innenhöfe. Auf die Jesuiten folgte als Nutzer unter anderem die Akademie der Wissenschaften, daher wohl der Name. Auch die ersten Vorlesungen der Ludwig-Maximilians-Universität wurden hier gehalten. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Komplex weitgehend zerstört und später nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Er wurde zuletzt kommerziell wie auch als Behördensitz verwendet.