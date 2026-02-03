Dass der Gang in die Klinik Jahrzehnte später solch ein grausames Lebensende für ihn bedeuten sollte, dürfte Alois Dallmayr nicht geahnt haben, als er im Jahr 1911 die Psychiatrie in der Nußbaumstraße betrat. Wer den Namen heute hört, wird wahrscheinlich eher an das Delikatessenhaus oder an Kaffeespezialitäten denken als an das Schicksal, das den Neffen des berühmten Kaufmanns gleichen Namens ereilte. Neben einer unternehmerischen Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert, steht der Name Alois Dallmayr für ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte: Er ist einer von mehr als 2000 Münchnerinnen und Münchnern, die zu Opfern des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms wurden.