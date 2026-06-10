Bei den Konzerten von Linkin Park, Foo Fighters und The Weeknd in der Allianz-Arena müssen Besucher mit Engpässen bei der Münchner U-Bahn rechnen. Vor allem nach den Auftritten müssen sich Fahrgäste bei der Abreise womöglich länger gedulden, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte. Als Erste stehen schon an diesem Donnerstag Linkin Park auf der Bühne.

Wenn alle Fans gleichzeitig aus dem Stadion strömten, sei mit Engpässen am U-Bahnhof Fröttmaning zu rechnen, hieß es. „Wie üblich wird der Bahnhof bei drohender Überfüllung aus Sicherheitsgründen jeweils für wenige Minuten gesperrt, bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Fahrgäste ist.“ Die MVG bat Besucher um Geduld und Rücksichtnahme.

Viele Besucher der Auftritte von Linkin Park (11. und 12. Juni), den Foo Fighters (17. Juni) und von The Weeknd (25. bis 27. Juni) dürften die U-Bahnlinie U6 für den Weg zum Stadion wählen: Mit den Konzerttickets können sie den öffentlichen Nahverkehr in München ohne Fahrschein zur An- und Abreise nutzen – Parkplätze in den Parkhäusern am Stadion kosten 20 Euro.

Bauarbeiten bei U-Bahn und an S-Bahn-Stammstrecke

Damit die U6 trotz Bauarbeiten nach den Konzerten möglichst oft in Richtung Innenstadt fahren kann, fährt die U3 laut MVG dann nur zwischen Moosach und Münchner Freiheit. Wer weiter in Richtung Stadtzentrum wolle, solle deshalb möglichst am Scheidplatz auf die U2 umsteigen, empfiehlt die MVG. So könnten Fahrgäste die voraussichtlich sehr vollen Züge der U6 meiden. Im weiteren Verlauf ist die Linie sogar komplett unterbrochen, zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße fahren wegen Sanierungsarbeiten Ersatzbusse.

Zusätzlich muss sich auf weniger S-Bahnfahrten auf der Stammstrecke einstellen, wer nach dem zweiten Auftritt von Linkin Park am Freitagabend in Richtung Haupt- oder Ostbahnhof will. Von 22.15 Uhr an fahren das ganze Wochenende über nur S1, S2, S3 und S5 planmäßig zwischen Haupt- und Ostbahnhof. Als Alternative können Fahrgäste am Odeonsplatz auf die U-Bahnen der Linien U4 und U5 umsteigen.