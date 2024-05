Die grün-rote Rathauskoalition will die Parkmöglichkeiten für Besucher von Großveranstaltungen im Olympiapark und in der Fröttmaninger Arena einschränken. Die "Anwohner frei"-Regelung in den umliegenden Wohngebieten soll einem Antrag zufolge ausgeweitet werden und über den gesamten Veranstaltungssommer hinweg gelten. Die Einfahrtsbeschränkungen am Spiridon-Louis-Ring und der Fahrradstraße am Willi-Gebhard-Ufer sollen durchgesetzt werden, insbesondere im Wohngebiet Ackermannbogen soll das Parken auf Grünflächen und Baumgräben verhindert werden.