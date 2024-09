Die Arena des FC Bayern in Fröttmaning erhält eine neue, prominente Adresse. Künftig wird das Stadion am Franz-Beckenbauer-Platz 5 liegen. Das hat der Kommunalausschuss am Donnerstag beschlossen. Damit soll der weltbekannte Fußballer aus Giesing nach seinem Tod Anfang des Jahres von seiner Heimatstadt besonders geehrt werden. Gültig wird die Adressänderung zum ersten Todestag am 7. Januar 2025. Dann wird die gesamte Fläche südlich und westlich der Werner-Heisenberg-Allee nach Beckenbauer benannt werden.