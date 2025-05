Lässig lehnt er im Chorraum der Allerheiligen Hofkirche an der Wand: der riesige goldene Rahmen, der eigentlich vor den Protagonisten in Andreas Wiedermanns Inszenierung von Verdis „Rigoletto“ platziert sein und sie als lebende Bilder umschließen sollte. Das war – anders als bei den Aufführungen in Dorfen - in der Residenz technisch nicht anders zu lösen, tat der Wirkung dieser neuen Produktion von „Opera incognita“ aber keinen Abbruch. Das Zusammenspiel von historischen Kostümen, variablem Bühnenbild (Anton Empl) aus Versatzstücken (Tische, Tür und Fenster), Singen und reduziertem Spiel funktionierte auch so.

Denn nicht nur klang das Mini-Orchester mit Kontrabass, Horn, Klarinette und Geige, geleitet von Ernst Bartmann am Flügel, von dem auch die Fassung stammte, nach mehr als fünf Spielern, sondern auch die Partien waren gut besetzt. Allen voran besaß die 25-jährige Anna Krikheli, die gerade als Mozarts Donna Anna in der Reaktorhalle für Furore sorgte, mit ihrem lupenreinen lyrischen Koloratursopran und schon enormer Sicherheit in der Höhe eine große Aura. Tragisch für das unschuldige Mädchen, dass ihr erstes Verliebtsein mit dem Herzog von Mantua (ein Rohdiamant mit sicherer Höhe, aber oft sehr laut: Matias Raveila) ausgerechnet einem Schürzenjäger gilt. Ihr „Caro nome“, in dem sie den schönen (wenn auch falschen) Namen des Objekts ihres Verliebtseins preist, war einer der Höhepunkte der Aufführung.

Auch der um ihre Unschuld so besorgte Vater Rigoletto war mit Robson Bueno Tavares gut besetzt, denn seine schöne, im Piano geradezu samtige Stimme kam dem Ideal eines Verdi-Baritons schon sehr nahe, auch wenn er in der Höhe manchmal Probleme hatte und am Ende seine Kondition etwas nachließ. Gustavo Castillo Estrada gab dem gedungenen Mörder Sparafucile (und Graf Monterone) schöne Bassbariton-Gewalt und Roxana Mihai war gleich in drei Partien mit einem klangvollen Mezzo zu erleben – als Gräfin Ceprano, Giovanna und Maddalena. Last but not least bot der Chor der Opera Incognita wieder eine reife Leistung und hatte sichtbar Spaß daran, seine Gesichter und Gesten nach einem Blackout erneut in der Bewegung einzufrieren.