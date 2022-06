Zum neunten Mal wird der Bayerische Buchpreis verliehen, inzwischen steht auch der Termin fest: Am 10. November 2022 diskutiert die Jury live in der Allerheiligen Hofkirche in München über das beste Sachbuch und den besten Roman des Jahres. Welche Titel es in die Endauswahl schaffen, ist aber noch nicht bekannt. "Sechs Bücher sind es, die die Jury auch in diesem Jahr ins Rennen um den Bayerischen Buchpreis schickt. Sechs Bücher voller erzählerischer Lust und Wucht, sechs Bücher, die komplexe Sachverhalte klar vermitteln und vielleicht helfen, sich in unserer Welt besser zurechtzufinden", sagt Rainer Moritz. Zusammen mit Sonja Zekri, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, und Knut Cordsen, Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks, bildet der Leiter des Literaturhauses Hamburg die Jury. Die beiden Preisträgerinnen oder -preisträger erhalten jeweils 10 000 Euro sowie eine Figur aus Nymphenburger Porzellan. Außerdem wird ein Ehren- und ein Publikumspreis verliehen. Im vergangenen Jahr gingen die Hauptpreise an Emine Sevgi Özdamar und Helge Hesse.