Achtung, es ist wieder Saison für eine seltene Krankheit, die schlimmer ist als jeder Pollenflug: die Wiesn- und Kürbis-Allergie. Da hilft nur der totale Rückzug.

Glosse von Christiane Lutz

Für viele Münchnerinnen und Münchner ist der jetzt anbrechende Herbst eine herausfordernde Jahreszeit und sie bedürfen besonderer Rücksichtnahme, um die hier geworben werden soll. Es geht ihnen schlecht, nicht etwa wegen der Tatsache, dass um 21 Uhr nichts mehr ist, was man auch mit viel gutem Willen als „hell“ beschreiben könnte. Auch nicht, weil alle wieder aus dem Urlaub zurückkehren und es endgültig aussichtslos wird, nach 19 Uhr einen Parkplatz im der Wohnung zugedachten Parkbereich zu finden. Auch nicht, weil traditionsgemäß alle meinen, im Herbst etwas produzieren oder veröffentlichen zu müssen, sodass Termin-Tetris fällig wird.