Als der alleinerziehende Roman Zitlau auf dem Münchner Wohnungsmarkt an seine Grenzen stieß, entschied er sich, eine Väter-WG zu gründen. Aus finanziellen Gründen - und wegen des Austauschs. Er stellte fest: gar nicht so einfach.

Interview von Elisabeth Fleschutz

Vor einigen Wochen konnte man auf einer Nachbarschaftsplattform in Sendling folgende Anzeige lesen: "Hallo zusammen, als alleinerziehender Vater würde ich gerne eine WG gründen in Sendling mit einem oder zwei weiteren alleinerziehenden Vätern. Beste Grüße, Roman." Was steckt dahinter? Und vor allem: Was ist daraus geworden? Ein Anruf bei Roman Zitlau.