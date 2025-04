Am Freitag seien am Oertelplatz am S-Bahnhof drei Männer im Alter von 50, 42 und 37 Jahren in Streit geraten, wie die Polizei mitteile. Alle drei gehörten dem Obdachlosenmilieu an und lebten in einer Notunterkunft. Mit einem spitzen Gegenstand, womöglich einem Messer, habe der mutmaßliche Täter mehrfach auf die anderen eingestochen, wie die Polizei berichtet. Die Opfer seien in eine Klinik gebracht worden und inzwischen außer Lebensgefahr.

Nach der Tat sei der 50-Jährige geflüchtet. Die Polizei nahm ihn am Samstagabend in der Nähe der Notunterkunft fest, die Mordkommission ermittle, da es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt handle. Ein Polizeisprecher lobte die Zivilcourage einer Passantin. Wenn die 43-Jährige nicht Erste Hilfe geleistet hätte, wäre einer der Verletzten womöglich gestorben.