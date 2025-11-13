Ein Busfahrer ist am Mittwochmorgen zwischen seinem Fahrzeug und einer Straßenlaterne eingeklemmt worden. Mit Brüchen an Armen und Beinen sowie einer Kopfplatzwunde wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei hatte der Mann gegen 5.20 Uhr seinen Omnibus auf dem Betriebsgelände eines MVG-Vertragspartners in Allach gestartet, war dann aber noch einmal ausgestiegen. Aus noch ungeklärten Gründen sei der Bus ins Rollen gekommen, dabei habe sich die Vordertüre automatisch geschlossen.

Da der Fahrer die Türe von außen nicht mehr öffnen konnte, habe er versucht, den Bus zu bremsen, indem er sich von vorne gegen ihn stemmte. Dabei sei er eingeklemmt worden, als der Bus mit der Laterne kollidierte.