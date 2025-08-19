Zum Hauptinhalt springen

Nach nur zwei WochenStadt zieht nächtliches Bier-Verkaufsverbot im Uni-Viertel wieder zurück

Von Freitag an können die Kioskbetreiber die Hinweisschilder „Ab 22 Uhr Alkoholverbot“ wieder entfernen.
Von Freitag an können die Kioskbetreiber die Hinweisschilder „Ab 22 Uhr Alkoholverbot“ wieder entfernen. (Foto: Johannes Simon)

Von Freitag an dürfen die betroffenen Kioske wieder Alkohol nach 22 Uhr verkaufen. Wie die Stadt die Kehrtwende begründet – und wie stattdessen für Ordnung im Viertel gesorgt werden soll.

Von Jacqueline Lang

Gut zwei Wochen ist das Bierverkaufsverbot im Uni-Viertel in Kraft gewesen, nun hat die Stadt angekündigt, es „außer Vollzug“ zu setzen. Konkret bedeutet das: Vom kommenden Freitag an dürfen die fünf betroffenen Kioske auch nach 22 Uhr wieder Flaschenbier verkaufen, parallel dazu wird auch das Verbot zum Verkauf von To-go-Alkohol für die konzessionierte Gaststätte ausgesetzt – zumindest vorerst.

Zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) begründet das so: „Junge Menschen brauchen in unserer Stadt Räume, wo sie sich aufhalten und feiern können, das gilt insbesondere für das Uni-Viertel.“ Zudem seien günstige Alternativen wie Kioske wichtig, „um Gemeinschaft unabhängig vom Geldbeutel zu ermöglichen“. Denn, so Krause in einer Pressemitteilung: Gerade junge Leute hätten häufig nicht das Geld, um sich teure Bar- und Kneipenbesuche zu leisten.

Das bedeutet für Krause aber nicht, dass die Beschwerden der Anwohner damit vergessen sind. Vielmehr betont er: „Die Interessen der Anwohnenden sind vollkommen berechtigt und es ist inakzeptabel, wenn Bürgersteige mit Glasscherben übersät sind und Hinterhöfe und Hauseingänge als Toiletten missbraucht werden.“ Er will die Straßen häufiger reinigen lassen und sieht die Kioskbetreiber in der Verantwortung, für Ruhe zu sorgen.

Ergänzend will Krause zudem das Allparteiliche Konfliktmanagement (AKIM) und die Moderation der Nacht (MoNa) nochmals verstärkt einsetzen. Gemeinsam mit ihnen soll nach Lösungen gesucht werden, „die ein gutes Miteinander sicherstellen“. Sollte all das jedoch nichts bringen, warnt Krause, könnte das Bierverbot erneut zum Einsatz kommen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Chem-Sex
:Sex, Drugs and HIV

Von London und Berlin ist der Trend nun auch nach München geschwappt: tagelanger Sex auf Drogen. Aktiv sind vor allem gut ausgebildete und beruflich erfolgreiche Männer.

SZ PlusVon Christina Lopinski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite