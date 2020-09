Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hält das nächtliche Alkoholverbot, das in München seit vergangenem Freitag gilt, für unverhältnismäßig. Damit weist das Gericht die Beschwerde der Landeshauptstadt München zurück.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hatte die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Konsum von Alkohol auf öffentlichen Plätzen, in Parks oder an der Isar in ganz München zwischen 23 und 6 Uhr untersagt - außer man befindet sich in einer Gaststätte oder auf einer Veranstaltung. Damit soll verhindert werden, dass sich in der Innenstadt oder an der Isar große Gruppen bilden. Die Verfügung gilt seit Freitagnacht und zunächst für eine Woche.

Gegen diese Regelung hatte ein Mann vor dem Verwaltungsgericht geklagt und sich am vergangenen Freitag das Recht erstritten, dass er auch nach 23 Uhr öffentlich in München Alkohol trinken darf. Die Ausnahme gilt aber nur für ihn. Dem Verwaltungsgericht München ging die Maßnahme der Stadt zu weit. Ein "Verbot von Konsum von Alkohol jedweder Art im gesamten Stadtgebiet" sei "nicht erforderlich", hieß es in der Begründung. Die Verfügung sei "rechtswidrig und verletzt den Antragsteller in seinen Rechten".

Trotz der harschen Kritik von Seiten des Gerichts hielt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an dem verordneten Alkoholverbot fest: "Solange wir keine letztinstanzliche Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs haben, gehen wir von der Rechtmäßigkeit unserer auch mit dem Gesundheitsministerium abgestimmten Maßnahmen aus."

Als Begründung für seine Entscheidung erklärte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, dass die Regelung über die Allgemeinverfügung nicht erforderlich und damit unverhältnismäßig sei, soweit sie sich auf das gesamte Stadtgebiet erstrecke. Das Münchner Verwaltungsgericht sei deshalb in seiner Entscheidung am Freitag zu Recht davon ausgegangen, dass eine Beschränkung des Konsumverbots für alkoholische Getränke auf einzelne stark frequentierte Örtlichkeiten des öffentlichen Raums - sogenannte Hotspots - ebenso geeignet sei.