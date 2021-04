Polizisten stehen am Gärtnerplatz - und werden künftig schon von 18 Uhr an kontrollieren, ob jemand Alkohol trinkt.

Die Regel soll am Freitag in Kraft treten - und täglich von 18 bis sechs Uhr gelten.

Die Stadt verschärft die Maßnahmen gegen die Pandemie deutlich. Von diesem Mittwoch an gilt die sogenannte Corona-Notbremse, weil der Inzidenzwert in der Stadt konstant über 100 liegt. Am Freitag kommt ein Alkoholverbot für die Partyspots Gärtnerplatz und Wedekindplatz hinzu.

Der Krisenstab der Stadt beschloss, dass dort künftig jeweils von 18 bis sechs Uhr kein Alkohol mehr getrunken werden darf. Diese Zeiten gelten von Freitag an auch für die Fußgängerzone im Zentrum. Am Viktualienmarkt herrscht weiter durchgehend Alkoholverbot. Die Stadt erklärte in einer Mitteilung, so Menschenansammlungen und Regelverstöße verhindern zu wollen.

Auf den beiden Plätzen haben sich in den vergangenen Wochen wieder häufig so viele Menschen versammelt, dass die Polizei eingriff. Zuletzt räumten die Einsatzkräfte die Plätze am vergangenen Wochenende, weil sich jeweils mehrere hundert Personen dort aufhielten.