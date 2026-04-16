Mit einer „Weltneuheit im Bereich des Brauwesens“ hatte die Einladung gelockt, der Treffpunkt ist dann aber eine unscheinbare Straßenecke in Untergiesing, genauer: dort, wo sich die Ludmilla- und die Pistorinistraße treffen. Allerdings, das wird schnell klar, als sich die Gäste – etwa ein Dutzend Pressevertreter – eingefunden haben: Es geht noch zu Fuß weiter, mitten in die nach Bärlauch duftenden Isarauen. Dort steht sie dann, jene gut 150 Jahre alte Esche, an der ein Mitarbeiter von Mathias Hutzler, damals noch Student, bereits im Jahr 2018 zufällig Hefe gefunden hat. Und nicht nur irgendeine: Es ist jene Hefe, mit der die Brauerei Kuchlbauer aus Abensberg seit Februar 2025 ihr alkoholfreies, dunkles Weißbier braut, die „Alte Liebe“.