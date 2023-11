Zu viel Alkoholkonsum, aber totale Abstinenz ist auch nicht vorstellbar? In der Therapie einer Münchner Beratungsstelle können Teilnehmende lernen, ihren Alkoholkonsum dauerhaft zu reduzieren.

Von Stephan Handel

Weniger Alkohol trinken - ohne gleich ganz auf Bier oder Wein verzichten zu müssen? Für alle, die sich Sorgen um ihren Alkoholkonsum machen und diesen gern reduzieren würden, bietet die Suchtberatungsstelle Tal 19 am Harras vom kommenden Donnerstag an ein Gruppenprogramm zum "kontrollierten Trinken". In zehn Sitzungen wollen die Teilnehmer ihr Trinkverhalten analysieren und es unter Kontrolle bringen.