Nathalie Stüben hatte alles, was man braucht: eine Wohnung, Geld, einen Job. Und ein Alkoholproblem. Über eine Frau, die ihre Sucht überwunden hat und findet: Unsere Gesellschaft muss dringend ihren Umgang mit der Droge überdenken.

Von Linus Freymark

Dort oben, in der Wohnung ganz rechts unter dem Dach, hat die Mutter geweint. Nathalie Stüben steht unten auf der Straße, zeigt mit dem Finger nach oben und erinnert sich. Ein paar Wochen hatte sie damals, im Herbst 2016, in der neuen Wohnung in Rosenheim gelebt. Ihre Mutter kam vorbei. Sah die Bilderwand. Und fing vor Freude an zu weinen. Weil die Tochter wieder Sinn für Ästhetik hatte. Weil da wieder Platz für Schönheit war. Platz für Leben.