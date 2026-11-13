Eine offenbar betrunkene 45-Jährige ist mit mehreren Verkehrsschildern zusammengestoßen und beinahe noch mit einem anderen Auto. Der Fahrer des Wagens konnte ausweichen und folgte ihr, während er die Polizei alarmierte.

Die Frau war am Mittwochabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Therese-Giehse-Allee unterwegs und fuhr auf der dortigen Verkehrsinsel ein Verkehrsschild um. Danach setzte sie ihre Fahrt auf der Gegenfahrbahn fort und stieß beinahe mit dem entgegenkommenden Auto zusammen, später mit einem weiteren Verkehrsschild.

Im Bereich der Tegernseer Landstraße in Giesing, wo bereits mehrere Streifenwagen warteten, hielt die Frau schließlich an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die 45-Jährige zeigte sich nicht kooperativ und beleidigte die Beamten. Diese konnten feststellen, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.