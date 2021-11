Von Sarah Maderer

Ist jetzt ein Küsschen erlaubt? Oder nicht? Die Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft hat es nicht leicht während der Corona-Pandemie. Und auch an diesem Donnerstagabend ist diese Unsicherheit zu beobachten, man weiß sich nicht so recht zu begrüßen im Foyer des teatro. Alfons Schuhbeck hat zur Premiere seiner neuen Show "Festival" ins Riemer Spiegelzelt geladen. Und mit der Ankunft seiner etwa 300 Gäste hat sich auch ein gewisser Grad an Verunsicherung eingeschlichen. Trotz strenger 3-G-Einlasskontrolle inklusive Temperaturmessung wirkt das dichte Gedränge an Bar, Garderobe und Stehtischen zunächst befremdlich. Lediglich das maskierte Servicepersonal erinnert an die Realität der Außenwelt, während es die Ankömmlinge im Zeltinneren mit einem Aperitif in einer Fantasiewelt aus dunkelrotem Samt, Kerzenlicht und Spiegelwänden begrüßt. "Es ist schon ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie müssen wir ja auch wieder anfangen", sagt Moderator Elton, der im T-Shirt gewohnt leger eher abseits der Masse an der Wand lehnt.

Detailansicht öffnen Die Ruhe vor der Dinnershow. (Foto: Stephan Rumpf)

Mitten im Getümmel dagegen Schuhbeck selbst, nahbar und reserviert zugleich. Seine Verunsicherung dürfte im Gegensatz zu der seiner Gäste wohl weniger von den Pandemie-Bedingungen herrühren, steht er doch an diesem Abend mehr als sonst im Fokus. Nachdem er erst im Sommer seine Zahlungsunfähigkeit bekannt gegeben hatte, ermöglicht nun eine Gruppe von Investoren ex machina ein schnelles Ende des Insolvenzverfahrens. Partyservice, Gewürzhandel und die Südtiroler Stuben wie auch das von der Insolvenz unabhängige teatro darf Schuhbeck behalten, das Orlando dagegen muss schließen. Um wen es sich bei den Investoren handelt, will Schuhbeck aber nicht verraten, er leitet schnell und unverfänglich zum Premierenabend über. Er habe nichts anderes im Kopf als Kürbissuppe, Rinderbraten und den Wunsch, "dass ois klappt und die Leit happy nach Hause gehen".

Souverän, aber doch mit etwas eingefallener Miene und abgeschwollener Brust manövriert er sich durch die Menge, zeigt sich, plaudert, ist über den Abend hinweg präsent. Zudem wird er aufgefangen vom Rückhalt seiner Freunde und teatro-Fans, allen voran Marianne und Michael. Das Volksmusikduo und Schuhbeck verbindet eine langjährige Freundschaft, daher sei es Ehrensache, dass die beiden auch bei dieser Premiere wieder dabei sind: "Wir stehen immer hinterm Fonsi", beschwört Marianne und freut sich über das Wiedersehen mit altbekannten Freunden. Auch die Unternehmerin Judith Williams bleibt dem "Fonsi" treu, verbindet mit ihm "köstlichste Speisen, lustige Abende und einen Menschen, der das Leben lebt, vielleicht nicht immer alles richtig macht, aber sicherlich das Herz am rechten Fleck hat". Dann entzieht sie sich dem Blitzlicht im Foyer und nimmt an ihrem Tisch in der Zeltmitte neben Elton Platz.

Auf dichtes Gedränge im Foyer folgt dichter Nebel auf der Bühne und läutet die Show ein. Spätestens zum großen Finale drei Stunden später scheint jegliche Verunsicherung unter den Gästen passé. Das Publikum hält es nicht mehr auf den Stühlen, als Schuhbeck die Show mit zwei Zugaben krönt, wobei mehr Mobiltelefone als Aerosole in der Luft sind. Bei "Sweet Caroline" stimmt das ganz Zelt mit ein, Marianne und Michael animieren in vorderster Reihe zum Mitklatschen, ihre Tischnachbarin Giulia Siegel aktualisiert ihre Instastory - Superhitparade meets Wiesn-Flair. Und selbst hier gelingt es Schuhbeck, den Fokus weg von seiner Person und hin zur Sache zu lenken.

In Bezug auf Spenden und Werbung wird das Thema Finanzen nämlich an dieser Stelle vom Tabuthema zur Herzensangelegenheit. "Letztendlich ist der Gast auch ein guter Werbeträger", sagt Schuhbeck zu Beginn des Abends und nun wird klar, was er damit meint. Ein Aufruf zum Spenden für die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie, ein Aufruf zum Weitersagen und Teilen in den sozialen Netzwerken, eine zweite Zugabe und er hat es geschafft. Kein einfacher Abend, selbst für jemanden, der so lange im Geschäft ist wie Schuhbeck; wie eine Gratwanderung zwischen Tradition und unbekanntem Terrain und eine ganz neue Rolle, in die sich Schuhbeck erst noch einfinden muss. Der Anfang wäre gemacht.