Die Haft des Sternekochs ist unterbrochen. Immer wieder wird der „Platzl-Hirsch“ in seinem einstigen Revier in der Münchner Altstadt gesichtet. Nun muss er sich erneut einem Verfahren stellen. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Von Joachim Mölter

Wenn man in der Münchner Altstadt übers Platzl schlendert, kommt man immer noch nicht ganz am Namen Schuhbeck vorbei. Auf dem Weg zum oder vom Kosttor passiert man „Schuhbecks Gewürzladen“, in dem die Leute allerlei mehr oder weniger exotische Essenszutaten kaufen können, unter anderem eine „Zauberbrühe Geflügel“. Und auf der anderen Seite des sogenannten Orlando-Hauses, formal schon in der Pfisterstraße, hängt weiterhin ein blaues Schild mit der Aufschrift „Schuhbecks Eissalon“ über den mit undurchsichtiger Folie verklebten Fensterscheiben einer mittlerweile leerstehenden Eisdiele.