Der 76 Jahre alte Schuhbeck war am Montag voriger Woche von der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München I unter anderem wegen Subventionsbetrugs in 16, Insolvenzverschleppung in neun und vorsätzlichen Bankrotts in elf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Dabei war eine frühere Verurteilung aus dem Oktober 2o22 einbezogen worden: Damals hatte das Gericht Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis geschickt.

Derzeit ist Schuhbecks Haft aus gesundheitlichen Gründen allerdings ausgesetzt, zunächst bis Mitte September. Wie seine Anwälte im Prozess offenbarten, leidet der 76-Jährige an einer unheilbaren Krebserkrankung, und die Behandlung sei nicht im Gefängnis möglich. Über die weitere Vollstreckung der Strafe müsse nun die Staatsanwaltschaft München I entscheiden, wie Gerichtssprecher Lafleur weiter mitteilte.