Zum Hauptinhalt springen

Wegen ErkrankungHaftstrafe von Alfons Schuhbeck wird erneut ausgesetzt

Alfons Schuhbeck bei seinr Gerichtsverhandlung in München.
Alfons Schuhbeck bei seinr Gerichtsverhandlung in München.
Foto: Peter Kneffel/dpa

Weil der ehemalige Star-Koch wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, muss er weiterhin nicht ins Gefängnis. Doch im kommenden Jahr soll es erneut eine Prüfung geben.

SZ bei Google bevorzugen

Der wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung verurteilte Star-Koch Alfons Schuhbeck bleibt auf freiem Fuß. Die Unterbrechung seiner Haft wird bis mindestens zum 5. Mai kommenden Jahres verlängert, wie die Staatsanwaltschaft München auf Anfrage mitteilte. Dann soll es eine weitere Überprüfung geben.

Ein Sachverständiger sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass Herr Schuhbeck zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin nicht haftfähig ist“. Der 77-Jährige ist an Krebs erkrankt und wird außerhalb der Gefängnismauern behandelt.

Eigentlich müsste er eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten in einem bayerischen Gefängnis absitzen. Das Landgericht München I hatte den Gastronomen im vergangenen Jahr wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verurteilt – unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, Betrugs und vorsätzlichen Bankrotts – und eine frühere Verurteilung aus 2022 wegen Steuerhinterziehung eingerechnet.

Schuhbeck hatte sich mit seinem im Laufe der Jahre aufgebauten Firmengeflecht aus Restaurants, Gewürzladen und Partyservice finanziell übernommen und einen Schuldenberg angehäuft. Seine Gläubiger forderten im Insolvenzverfahren 27 Millionen Euro.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Nachlass
:Ein Tierfreund, ein Frauenschwarm: Wer war Helmut Fischer wirklich?

Der Münchner Lebemann mit Charme: So kennt man den Monaco Franze. Doch im Nachlass von Helmut Fischer zeigt sich ein anderer Mensch: nachdenklich, sozial engagiert, ein Katzenfreund. Eine Spurensuche.

SZ PlusVon Michael Bremmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite