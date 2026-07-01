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Münchner Mango-KoalitionDas ist OB Krauses Immobilien-Chef – und er kommt ausgerechnet von der CSU

Lesezeit: 4 Min.

Alexander Dietrich (CSU) übernimmt von Oktober an die Leitung des Kommunalreferats.
Alexander Dietrich (CSU) übernimmt von Oktober an die Leitung des Kommunalreferats. Stephan Rumpf

Alexander Dietrich ist als Oppositionspolitiker mit großer Mehrheit zum Kommunalreferenten gewählt worden. Mit seinen neuen Aufgaben verbinden ihn Kindheitserinnerungen. Bei einem Zukunftsthema aber könnte es Streit geben.

Von Heiner Effern

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Alexander Dietrich steht am Rednerpult im Großen Sitzungssaal, als ob er nie weg gewesen wäre. Der 50 Jahre alte CSU-Politiker genießt die spürbare Wertschätzung nach der Wahl zum neuen Kommunalreferenten, nimmt sein Amt an, und man merkt sofort: Hier kehrt einer dorthin zurück, wo er am liebsten ist. „Der Sitzungssaal im Maximilianeum ist schön“, sagt er. „Aber der im Münchner Rathaus ist schöner.“

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