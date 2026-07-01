Alexander Dietrich ist als Oppositionspolitiker mit großer Mehrheit zum Kommunalreferenten gewählt worden. Mit seinen neuen Aufgaben verbinden ihn Kindheitserinnerungen. Bei einem Zukunftsthema aber könnte es Streit geben.

Alexander Dietrich steht am Rednerpult im Großen Sitzungssaal, als ob er nie weg gewesen wäre. Der 50 Jahre alte CSU-Politiker genießt die spürbare Wertschätzung nach der Wahl zum neuen Kommunalreferenten, nimmt sein Amt an, und man merkt sofort: Hier kehrt einer dorthin zurück, wo er am liebsten ist. „Der Sitzungssaal im Maximilianeum ist schön“, sagt er. „Aber der im Münchner Rathaus ist schöner.“