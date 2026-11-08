Ist das nicht Humphrey Bogart da im Schaufenster? Den Oberkörper in einer beigefarbenen Jacke, auf dem kahlen Kopf eine schwarze Kappe. Er ist es. Ernst schaut der US-amerikanische Schauspieler und kein bisschen in die Augen seiner Betrachter. „Ich hab’ ihm ein Kochschiffchen aufgesetzt, um das Loch im Schädel zu verdecken“, sagt Alexander Bertrand und grinst. Die Puppe, der die Beine fehlen, hat eine Münchner Künstlerin modelliert. Die habe ihm vor Jahren jemand vorbeigebracht, sagt Bertrand. Jemand, der ahnte, dass sie ihm gefallen würde. Er ist ein Sammler, ein Bewahrer. Ohne ihn gäbe es auch das Geschäft nicht mehr, in dem er seit über 40 Jahren fortsetzt, was sein Vater 1931 begonnen hat. In fünf Jahren wären es 100 Jahre. Ein besonderes Jubiläum in einer Stadt, in der sich vieles ständig ändert.