Albert Jakob betreute 15 Jahre lang als leitender Physiotherapeut die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Er war bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften dabei. Später begleitete er Tennisspieler und -spielerinnen bei den BMW Open, Mountainbiker, Basketballer, Golfer und andere Profiportler. Vor drei Jahren hat der gebürtige Füssener die Sportmedizin verlassen und konzentriert sich seither ganz auf seine Privatpraxis im Münchner Norden und die Ausbildung von Physiotherapeuten. Ihnen will er seinen ganzheitlichen Therapieansatz vermitteln, den er jetzt auch in einem Buch zusammengefasst hat („Schmerz – wir müssen reden“, Westend-Verlag). In seiner Praxis hängen Fotos von Frank Menz, dem ehemaligen Basketball-Bundestrainer, und von seiner Mutter. Von ihr, sagt Jakob, der früh seinen Vater verlor, habe er vor allem eines gelernt: Ausdauer. Das glaubt man dem drahtigen 63-Jährigen sofort.
Rückenprobleme„Kaum ein Arzt fragt nach der Geschichte des Schmerzes“
Lesezeit: 5 Min.
Physiotherapeut Albert Jakob hat Hochleistungssportler betreut und bildet nun den therapeutischen Nachwuchs aus. Ein Gespräch über das richtige Krafttraining und den Sinn von Kneipp-Kuren.
Interview von Martina Scherf
