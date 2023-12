SZ Plus Michaela May : Leben, wenn andere den Tod wählen

Andere Schauspieler reihen in ihren Memoiren gern Schoten aus der Branche aneinander. Michaela May nicht. Sie offenbarte in ihrer Autobiografie die unfassbare Tragödie ihrer Familie. Nach bald zwei Jahren der Lesereisen mit diesem Buch, das sie auch in psychiatrische Kliniken führte, zieht sie Bilanz.