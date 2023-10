Von Franziska Peer

Politisches Beben in München: Katrin Habenschaden legt Amt nieder Die grüne Bürgermeisterin wechselt überraschend auf einen Posten bei der Deutschen Bahn. In einer Stellungnahme deutet sie an, dass ihr der Politikbetrieb zugesetzt habe.

Todesdrohung gegen Organisatorin der pro-israelischen Kundgebung Über Instagram wird die Münchnerin Sophie Griesbacher bedroht, sie erstattet Anzeige. Die Israelitische Kultusgemeinde ruft für Donnerstagabend zum öffentlichen Gedenken und zur "Trauer an der Seite Israels" auf.

Sieht so das Tor zur Zukunft aus? Seit Jahren wird eine Lösung für das Brandschutzproblem des Valentin-Karlstadt-Musäums gesucht, das in der Enge des Isartors beheimatet ist. Der Vorschlag, der morgen zur Abstimmung im Stadtrat kommt, erscheint so absurd wie ein Witz von Karl Valentin. Dabei gibt es andere Ideen. Woran die scheiterten. (SZ Plus)

Umwelthilfe und Verkehrsclub klagen erneut gegen die Stadt Die Verbände wollen erzwingen, dass München doch umfassender auf Dieselfahrverbote setzt. Die Stadt hatte erst jüngst entschieden, auf weitere Maßnahmen verzichten zu wollen. (SZ Plus)

Verkehrsversuch in der Unteren Au und Obergiesing endet eine Woche früher als geplant Grund dafür sind allerdings weniger die weggefallenen Parkplätze und der Lärm, der einige Anwohner störte. Den Richter interessierte etwas ganz anderes.

Umstrittenes Verkehrsprojekt Akku-Trams sollen von 2028 an durch den Englischen Garten fahren

Luftverkehr Flughafen München nähert sich Vor-Corona-Niveau

Städtebau Wie München Wachstum und Klimaschutz versöhnen will

