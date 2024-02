Von Franziska Peer

Stadt bessert bei Kita-Gebühren nach Nach heftigen Protesten wird das neue Fördersystem noch einmal angepasst. Doch bei vielen Trägern bleiben Zweifel - und manche Eltern müssen sich auf deutlich steigende Gebühren einstellen.

Duldung für Pflege-Azubi bis Ende August gesichert Daniel M. darf in Deutschland bleiben und mit seiner Ausbildung beim Altenheimträger Münchenstift weitermachen. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Abschiebe-Drama um Azubi aus München Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack (SZ Plus)

Keine Parkplätze, keine Handwerker Firmen aus entfernten Landkreisen nehmen weite Anfahrten in Kauf, um in München Arbeiten zu erledigen. In der Innenstadt nehmen viele allerdings keine Aufträge mehr an, weil sie dort nicht parken können. Anders sieht das in den Stadtrandgemeinden aus (SZ Plus).

Arm in der Altstadt, reich in Obermenzing Der neue Schuldneratlas zeigt, wo die Menschen auf Pump leben. Männer sind fast doppelt so häufig überschuldet wie Frauen. Was Sorge macht: Die Entwicklung der Bankkonten von Senioren in München.

Ermittlungen gegen den Ex-Chef der libanesischen Zentralbank Die Staatsanwaltschaft München I führt ein Verfahren gegen den Mann, dem im Libanon vorgeworfen wird, Gelder in Höhe von 330 Millionen US-Dollar veruntreut zu haben. Die soll er auch in München investiert haben.

Prozess Zwei Jahre auf Bewährung nach tödlichem Unfall (SZ Plus)

Antisemitischer Angriff Jude an der Synagoge beleidigt und geschlagen

München erhöht Tarife kräftig Eine Taxifahrt zum Flughafen kostet künftig 106 Euro

Am Samstag in der Olympiahalle Raubüberfall beim Luciano-Konzert

