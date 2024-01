Darauf müssen sich Bahnkunden während des Streiks einstellen, was die Demo gegen rechts bewirkt hat, wie man Teilnehmer von Demonstrationen zählt und mehr.

"Das war zwar wichtig, aber das reicht nicht" Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch befürchtet, dass die Proteste gegen Rechtsextremismus schnell wieder abflachen werden. Deswegen sei es jetzt wichtig, dass sich die Menschen weiter engagieren - in Verbänden, Vereinen und in der Politik (SZ Plus).

220 000 Menschen Unterschied: Wie zählt man Teilnehmer von Demonstrationen? Wie viele Leute haben am vergangenen Wochenende deutschlandweit tatsächlich demonstriert? Die Zahlen von Polizei und Organisatoren unterscheiden sich teils erheblich. Die SZ hat am Beispiel München nachgerechnet (SZ Plus).

Wie die Münchner AfD auf den Massenprotest reagiert Die Politiker der vielfach kritisierten Partei, auf die die Demonstrationen vom Wochenende zielten, geben sich unbeeindruckt (SZ Plus).

Protest gegen Rechtsextremismus Wie die Großdemo in München zustande kam

Diese Auswirkungen hat der GDL-Streik auf München Schon am Dienstagabend kann es zu ersten Engpässen kommen. Wie der Notfahrplan für die S-Bahn aussieht und was Bahn-Reisende und Pendler in München wissen sollten.

Folgen des Bahnstreiks Umsteigen auf Flexbus und Elterntaxi

Wohin Münchens Pendler ziehen Wer sich eine Wohnung in der Stadt und der Region nicht mehr leisten kann, weicht am liebsten nach Augsburg aus. Aber es gibt bei der Marktentwicklung auch kleine Lichtblicke.

Stadt könnte großes Grundstück in der Messestadt erwerben Die Bayerische Hausbau ist offenbar bereit, eine noch unbebaute Fläche in der Messestadt Riem zu verkaufen. Wenn diese an die Stadt geht, könnten Hunderte Wohnungen mit dauerhaft günstigen Mieten entstehen (SZ Plus).

Prozess in München Freund soll Prostituierte erwürgt haben

Münchner Stadtrat CSU und Freie Wähler wollen Flughafenanteile verkaufen

Prozess Antenne Bayern verklagt Tochtergesellschaft des Bayerischen Rundfunks

Überfall am Karlsfelder S-Bahnhof Jugendliche Räuber schlagen 15-Jährigen zusammen

Täter gesucht Sprayer beschmiert Rettungshubschrauber während Einsatzes

