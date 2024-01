Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wir waren über die ganzen 200 Jahre nah an unseren Kunden" Zum Start ins Jubiläumsjahr zeigt sich die Stadtsparkasse Kunden und gemeinnützigen Organisationen gegenüber großzügig. Doch der Ärger über neue Gebührenmodelle hängt ihr noch nach.

Männlich, jung, gewalttätig? Wie Jugendliche unter dem Schläger-Image leiden Etwa 1300 angezeigte Gewalttaten pro Jahr gehen von Minderjährigen aus. Doch viele fühlen sich zu Unrecht in eine Ecke gestellt. Mal direkt nachgefragt: Was ist da los, Digga? (SZ Plus)

Der städtische Haushalt auf einen Klick Milliarden Euro nimmt die Stadt München jedes Jahr ein. Doch wofür wird das Geld ausgegeben? Die Kämmerei zeigt ihre Buchhaltung online - und will damit für mehr Transparenz sorgen.

"Kettensägen-Prozess": Jens Lehmann legt Berufung gegen sein Urteil ein Es sieht nach einer weiteren Runde in dem Prozess aus, in dessen Mittelpunkt ein skurriler Nachbarschaftsstreit steht. Dann allerdings wird nicht mehr in Starnberg verhandelt.

WEITERE NACHRICHTEN

Gesundheit Welt-Aids-Konferenz findet in München statt

Streit bei Silvesterparty Minderjähriger droht mit Schreckschusspistole

Lindauer Autobahn Autodieb überschlägt sich auf der Flucht

Ostbahnhof Mann ins Gleis gestoßen - S-Bahn muss notbremsen

Straßenreinigung 35 Tonnen Silvestermüll beseitigt

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg