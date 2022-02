Aktivisten kleben sich am Flughafen München fest

Am Münchner Flughafen haben sich fünf Aktivisten der Gruppierung "Aufstand der letzten Generation" angeklebt. Sie blockierten damit am Mittwochmorgen auf einem Zebrastreifen eine Zufahrtsstraße zum Frachtbereich, wie ein Reporter vor Ort beobachtete. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich allerdings in Grenzen. Nachdem sich zunächst ein Rückstau gebildet hatte, fanden die Lastwagen offenbar eine alternative Route. Die Polizei nahm vor Ort Personalien auf.

Auch an den Flughäfen in Berlin und Frankfurt gab es am Mittwochmorgen Aktionen der Aktivisten. Sie fordern ein sofortiges "Essen-Retten-Gesetz" und Klimaschutzmaßnahmen.

Erst am Dienstag hatten sich Menschen in Nürnberg auf dem Frankenschnellweg festgeklebt und damit lange Staus im Berufsverkehr ausgelöst. Seit Wochen sorgen die Aktivistinnen und Aktivisten in mehreren deutschen Städten für Aufsehen.