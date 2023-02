Von Martin Bernstein

"Ein Mann wird in seiner Wohnung ermordet. Als Todesursache wird später massive, stumpfe Gewalt sowie ein einzelner, gezielt ausgeführter Messerstich festgestellt. Was ist das Motiv?" So kündigt das ZDF einen weiteren Fall aus München an, der am Mittwoch in der Reihe "Aktenzeichen XY" vorgestellt wird. Nach dem Rätsel um die verschwundene Unterhachingerin Vanessa Huber vor vier Wochen geht es diesmal um den Mordfall an Kristian Kramberger.

Der 49 Jahre alte Kroate war am 5. November 2021 in seiner Wohnung in der Leonrodstraße 31 tot aufgefunden worden. Die "EG Kristian" der Kriminalpolizei konnte inzwischen den Tatzeitraum sehr konkret auf Donnerstag, den 21. Oktober 2021, zwischen zwölf und 13.30 Uhr eingrenzen. Spuren anderer Personen konnten laut Polizei gesichert und größtenteils zugeordnet werden. Allerdings ist weiterhin unklar, von wem Zigarettenkippen der Marke Camel stammen.

Der Täter hinterließ laut Polizei auch "eindeutige Spuren". Er soll nach unbestätigten Berichten mit dem späteren Opfer noch Kaffee in der Wohnung im Münchner Stadtteil Neuhausen getrunken haben. Das Handy der Marke Huawei P20 des Opfers ist seit der Tat verschwunden.

Laut Polizei hatte Kramberger zu seinem am 12. November bevorstehenden runden Geburtstag Gäste aus seiner kroatischen Heimat erwartet. Nachdem der 49-Jährige über mehrere Tage hinweg nicht erreicht werden konnte, verständigten Familienmitglieder schließlich die Polizei, seine Wohnung wurde zwangsweise geöffnet. Bei der anschließenden Tatortarbeit konnten auch Hinweise auf Besucher festgestellt werden.

Ein Besucher konnte von Zeugen offenbar ziemlich detailliert beschrieben werden. Der Mann soll 40 bis 50 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er habe eine "gepflegte Erscheinung" gehabt, hieß es, und er habe Kroatisch und nur wenig Deutsch gesprochen. Der Mann, der ein wichtiger Zeuge sein könnte, trug eine dunkle Jogginghose, ein dunkles Sweatshirt ohne Kapuze, darunter ein helles Poloshirt. Auffällig war, dass er zur Jogginghose keine Turnschuhe, sondern gutes Schuhwerk trug. In der Hand soll der unbekannte Mann einen VW-Autoschlüssel gehabt haben.

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an Kristian Kramberger führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 10 000 Euro ausgesetzt. Der Mord an Kristian Kramberger wird am Mittwoch im ZDF (Beginn 20.15 Uhr) mit einem eigenen Filmbeitrag thematisiert.