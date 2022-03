Von Philipp Crone

In der Halle ist ein Pottwal aufgewacht. Zumindest klingt es so, das subwoofer-tiefe Raunen, als die 30 Meter lange Maschine anspringt, die gleich einen hüfthohen Berg aus Ordnern voller Papier, Folien und Eisenspangen aufnimmt, zermahlt, zerstampft und zu einer viereckigen Wurst presst, die am Ende wieder rausgeschoben wird. Konfetti-Quader mit einem Meter Kantenlänge werden dann abgeschnitten, jeder mit 500 Kilogramm Gewicht. Konfetti-Würfel der Größe P3, schließlich steht die Halle in Deutschland, im DIN-Land. Genauer gesagt in Aubing. Die Halle gehört zur Firma Datenmühle - und nur selten wird dort ein Einblick gestattet.