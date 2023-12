Von Jürgen Moises

Am Ende war es vielleicht doch der Künstler Kalas Liebfried, der die Arbeit des seit 40 Jahren bestehenden Akademievereins am besten zusammenfasste. Der setze mit seiner Förderung dort an, wo es noch "nicht poliert" sei. Dort, wo man als Künstler die "Materialien hineinträgt", wo es bisher vielleicht nur eine Idee gibt und noch nichts fertig ausgearbeitet worden ist. Kurz zuvor hatte auch schon die Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, Christiane Lange, von der "Graswurzelarbeit" des Vereins gesprochen. Die eben genau darin bestehe, junge Künstler wie Kalas Liebfried, der bis 2019 an der Münchner Kunstakademie studiert hat und beim Festakt "40 Jahre Akademieverein München" eine Performance aufführte, zu unterstützen.