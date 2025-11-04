Wenn Kunst unter dem Hammer kommt, handelt es sich oft um Antiquitäten oder allgemein hochpreisige Werke. Zumindest nimmt man Auktionen meist nur dann auf breiter Ebene wahr, wenn mal wieder ein da Vinci oder ein Picasso rekordverdächtig versteigert wird. Aber so ein Picasso, der hat ja auch mal kleiner angefangen. So wie aktuell die rund 700 Studierenden an der Münchner Kunstakademie. Und wer weiß, vielleicht sind darunter ja die Stars von morgen. Somit könnte das Geld gut investiert sein, wenn man am 11. November bei der mittlerweile 34. Ausgabe der Akademie-Auktion eines von rund 100 Werken von Studierenden erwirbt. Zu Aufrufpreisen ab 200 Euro ist von Skulptur über Malerei, Fotografie und Schmuck bis zur Performance alles dabei.

Besichtigen lassen sich die ersteigerbaren Werke wie jedes Jahr bereits im Vorfeld. Und zwar am 8. und 9. November von 11 bis 17 Uhr im Auditorium des Neubaus der Akademie. Nebenan im Lichthof findet dann am 11. November von 18.30 Uhr an die Auktion statt, die wie jedes Jahr vom Akademieverein veranstaltet und dieses Mal von Katrin Stoll vom Münchner Auktionshaus Neumeister und dem Kunsthändler Florian Sundheimer geleitet wird. Der Erlös, der in den vergangenen Jahren insgesamt zwischen recht stattlichen 100 000 und 150 000 Euro lag, geht im einzelnen Fall zu 50 Prozent an die Studierenden. Die andere Hälfte bekommt der Akademieverein, der damit Projekte wie Ausstellungen, Kataloge und Performances finanziert oder Preise und Stipendien vergibt.

Für die beteiligten Künstler ist das Ganze jedenfalls eine Win-win-Situation. Unter anderem auch deswegen, weil es für sie „oft das erste Mal“ ist, dass „ihre Werke ‚kommerziell‘ in der Öffentlichkeit gezeigt werden“, wie Karin Koschkar, die Vorsitzende des Akademievereins, bemerkt. Damit ist die Akademie-Auktion gewissermaßen auch ein erster Testlauf auf dem Kunstmarkt. Und entsprechend groß sei denn auch die „Anspannung bei den Studierenden“, so Koschkar. Aber es heiße für viele auch: „Sie sind vor Ort und feiern mit ihren Freunden und der Familie bei einem guten Ergebnis und ärgern sich zusammen über ein unerwartet schlechtes Ergebnis.“ Und „diese Energie“, die mache den Abend am Ende auch „so besonders“.

Ersteigert werden kann auch dieses Glasobjekt von Lina Killinger. (Foto: Lina Killinger / Akademieverein)

Ein weiterer Pluspunkt: „Wenn es sich ergibt, lernen sich Käufer und Künstler kennen, und es entstehen Verbindungen, die über Jahre halten“, erzählt die Vorsitzende des Akademievereins. Aber dafür muss man es erst mal in die Auswahl der versteigerten Werke schaffen. Entschieden hat darüber in diesem Jahr eine sechsköpfige Jury, zu der unter anderen die Kuratorin Heike Dempster, der Künstler Thomas Zitzwitz und Daniela Goldmann von Goldmann PR gehörten. Wer mitsteigern will, braucht eine Bieternummer, die sich am Auktionsabend ab 17.30 Uhr in der Akademie oder ansonsten vorab online via akademieverein.de/kunst-kaufen erwerben lässt. Und dann? Kann das Spiel beginnen, bei dem es nur nach unten ein Preislimit gibt. Nach oben ist dagegen alles offen.

Akademie-Auktion 2025, Di., 11. Nov., 18.30 Uhr, Vorbesichtigung: Sa./So., 8./9. Nov., 11–17 Uhr, Neubau der Akademie der bildenden Künste München, Akademiestraße 4, akademieverein.de/auktion2025