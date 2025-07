Wie bringt man die Jahresausstellung einer riesigen Kunstakademie wie der in München auf den Nenner? Das ist eine Frage, die sich nicht nur beim Schreiben darüber, sondern auch bei der Suche nach einem Plakatmotiv dafür stellt. Die Wahl für die diesjährige, am 26. Juli eröffnende Ausstellung: eine niedliche Vintage-Fuchs-Figur aus Porzellan, bei der sogleich die Kitsch-Alarmglocken schrillen. Mit etwas Recherche stellt sich dann heraus: Die Figur ist in den Siebzigern in der UdSSR in Lettland entstanden. Steckt da also vielleicht auch eine politische Botschaft dahinter? Es zeigt sich jedenfalls: Tiere zu verstehen, ist nicht ganz einfach. Meist fehlt es auch einfach am Bemühen. Und oft ist es auch reine Willkür, ob wir sie als niedlich, nützlich oder gefährlich einstufen.