Von Jürgen Moises

Draußen fällt Regen, während im Raum der Bühnenbildklasse von Katrin Brack „der große Frost“ herrscht. So heißt die gemeinsame Arbeit der Studierenden, in der man Eisbergen, einem Baukran, einem kleinen Wohnwagen und zwei toten Krähen begegnet, die eine davon mehr als einen Meter groß. Wirklich idyllisch ist das nicht, auch wenn leise der Schnee rieselt. Und auch der Klimawandel klingelt leise an. Um dort oben in der frostigen Stube in der Akademie der Bildenden Künste in München zu landen, musste man am Eröffnungstag der diesjährigen Jahresausstellung durch so einige dampfende Gänge und Räume gehen. Denn diese füllten sich von Stunde zu Stunde mehr und mehr. Klimatisch war von Regen über Hitze bis zum Frost bei der Eröffnung also so Einiges geboten.