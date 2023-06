Hubert Aiwanger darf nicht im Backstage auftreten, im Karstadt am Hauptbahnhof geht das Licht aus und mehr.

Von Anna Weiß

Bei Karstadt geht das Licht aus 1905 eröffnete am Hauptbahnhof der verführerische und weltläufige Konsumpalast von Hermann Tietz, der hier den Einkaufsbummel neu erfand. Nun schließt das einst zweitgrößte Kaufhaus Deutschlands - wenn es nicht doch zu einer überraschenden Wendung kommt. (SZ Plus)

Aiwanger darf nicht im Backstage auftreten Den Münchner Club-Betreibern sei das Heizungsthema und das "Drumherum wahrscheinlich zu heiß geworden", mutmaßt der Freie-Wähler-Chef nach seiner Ausladung. Doch die betonen, dass es ihnen um etwas ganz anderes gehe.

Im Gartenidyll entstehen nun doch günstige Wohnungen Nach Jahren des Stillstands und Streits bewegt sich etwas in Hartmannshofen: Der Freistaat bläst den geplanten Verkauf von leerstehenden Grundstücken ab. Was dort nun geplant ist. (SZ Plus)

Anklage gegen Jens Lehmann erhoben Der frühere Fußball-Nationaltorhüter soll versucht haben, sich mit einer Kettensäge freien Blick auf den Starnberger See zu verschaffen. Neben Sachbeschädigung werden ihm nun aber auch noch andere Tatbestände vorgeworfen.

Mindestlohn nicht gezahlt: Zoll fordert hohe Summe vom FC Bayern Der Fußball-Rekordmeister hat Mitarbeiter über Jahre hinweg zu gering entlohnt. Der Zoll ermittelte - jetzt muss die AG eine Nachzahlung leisten.

Nachverdichtung: Knapp 3000 neue Wohnungen am Stadtrand

S-Bahn München: Trio prügelt Polizisten in Zivil zu Boden - Beamter zieht Waffe

Deutsch-polnische Polizeizusammenarbeit: Schlag gegen die Schockanrufer-Kriminalität

