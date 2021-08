Von Anna Hoben, Bernd Kastner, Franz Kotteder und Martina Scherf

Sie sind entsetzt, voller Angst und Sorge. Viele in München lebenden Afghanen bangen um ihre Angehörige, die noch in dem Land leben, das jetzt den Taliban in die Hände gefallen ist. Die SZ hat mit mehreren Münchnern mit afghanischen Wurzeln gesprochen; ihre Namen sind abgekürzt und ihre Fotos werden in der Digital- und Online-Version nicht gezeigt, um ihre Angehörigen in Afghanistan nicht zu gefährden.